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Грицак: Боевики держат в заложниках 152 украинцев

Пятница, 13 октября 2017, 22:25

В заручиниках пророссийских боевиков находятся 152 украинских гражданина.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время встречи с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

"По информации СБУ, на сегодня в заложниках так называемых " ДНР/ЛНР" находятся 152 украинских гражданина, еще 404 - считаются пропавшими без вести. На территории России незаконно содержатся десятки наших соотечественников", - отметил он.

Как известно, в июле советник главы СБУ Юрий Тандит сообщал, что террористы ОРДЛО удерживают в плену более 137 украинцев.

Украинская правда

Темы: СБУпленныеРосcия
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