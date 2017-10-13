Грицак: Боевики держат в заложниках 152 украинцев
Пятница, 13 октября 2017, 22:25
В заручиниках пророссийских боевиков находятся 152 украинских гражданина.
Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время встречи с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
"По информации СБУ, на сегодня в заложниках так называемых " ДНР/ЛНР" находятся 152 украинских гражданина, еще 404 - считаются пропавшими без вести. На территории России незаконно содержатся десятки наших соотечественников", - отметил он.
Как известно, в июле советник главы СБУ Юрий Тандит сообщал, что террористы ОРДЛО удерживают в плену более 137 украинцев.
Украинская правда