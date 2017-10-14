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Понад 70 млрд грн потрібно на оплату субсидій цього року – Мінсоцполітики

Субота, 14 жовтня 2017, 10:20

Для того, щоб оплатити субсидії у поточному році, Україні потрібно понад 70 мільярдів гривень.

Про це заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко у коментарях для статті "Дзеркала тижня".

За словами Музиченка, розпочати новий рік без боргів Україна зможе лише в тому разі, якщо в найближчі два місяці обсяг фінансування субсидій буде збільшено ще на 10 млрд грн. Тобто фактично на оплату субсидій цього року потрібно понад 70 млрд грн.

"Бюджет майбутнього року передбачає, що на субсидії з держскарбниці витратять 55 млрд грн. Проте, наскільки виправдана ця цифра, судити складно. По-перше, ми досі не знаємо, якою буде ціна на газ, отже, і вартість опалення. По-друге, ми досі не знаємо кількості людей, які претендуватимуть на одержання субсидій у наступному опалювальному сезоні", - зазначає автор статті.

Водночас, за приблизними оцінками Мінсоцполітики, реальне зростання доходів населення у цьому році становило 35%, тому кількість одержувачів субсидій має зменшитися приблизно на 10%, до 5-5,5 млн сімей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінсоцполітикисубсидії
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