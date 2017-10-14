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Более 70 млрд грн нужно на оплату субсидий в этом году – Минсоцполитики

Суббота, 14 октября 2017, 10:20

Для того, чтобы оплатить субсидии в текущем году, Украине нужно более 70 миллиардов гривен.

Об этом заявил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко в комментариях для статьи "Зеркала недели".

По словам Музыченко, начать новый год без долгов Украина сможет только в том случае, если в ближайшие два месяца объем финансирования субсидий будет увеличен еще на 10 млрд грн. То есть фактически на оплату субсидий в этом году необходимо более 70 млрд грн.

"Бюджет будущего года предусматривает, что на субсидии из госказны потратят 55 млрд грн. Однако, насколько оправдана эта цифра, судить сложно. Во-первых, мы еще не знаем, какой будет цена на газ, следовательно, и стоимость отопления. Во-вторых, мы еще не знаем количества людей, которые будут претендовать на получение субсидий в следующем отопительном сезоне", - отмечает автор статьи.

В то же время, по приблизительным оценкам Минсоцполитики, реальный рост доходов населения в этом году составил 35%, поэтому количество получателей субсидий должно уменьшиться примерно на 10%, до 5-5,5 млн семей.

Темы: Минсоцполитикисубсидии
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