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ДПСУ намагається повернути державі ділянки вздовж кордону з Угорщиною

Субота, 14 жовтня 2017, 13:54
ДПСУ намагається повернути державі ділянки вздовж кордону з Угорщиною

У Держприкордонслужбі заявили, що вживають усіх заходів, щоб повернути у державну власність земельні ділянки, розташовані вздовж лінії державного кордону в Закарпатській області.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"Незважаючи на те, що земельні ділянки, які розташовані у безпосередній близькості до державного кордону України, перебувають у приватній власності, Державна прикордонна служба України в повному обсязі здійснює охорону державного кордону, його патрулювання та виконання інших завдань", - запевняють у службі.

За словами прикордонників, ДПСУ разом з прокуратурою Закарпаття повернули у державну власність 34 земельних ділянки загальною площею понад 132 гектари.

"Мукачівським прикордонним загоном Держприкордонслужби спільно з військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону, подано позов до суду щодо оскарження незаконних рішень про передачу у довгострокову оренду майже 90 гектарів земель, розташованих у безпосередній близькості до кордону", - зазначила прес-служба.

Також, за твердженнями прикордонників, подані позови про повернення у державну власність земельних ділянок до Берегівського районного суду Закарпаття стосовно фізичних осіб, а також стосовно Головного управління Держземагентства в Закарпатській області.

Як повідомлялося, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є приватними земельними ділянками і не контролюються українськими прикордонниками.

Українська правда 

Теми: кордонЗакарпаттяУгорщинаПрикордонна служба
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