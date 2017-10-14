Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПСУ пытается вернуть государству участок у границы с Венгрией

Суббота, 14 октября 2017, 13:54
ГПСУ пытается вернуть государству участок у границы с Венгрией

В Госпогранслужбе заявили, что принимают все меры, чтобы вернуть в госсобственность земельные участки, расположенные вдоль линии госграницы в Закарпатской области.

Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к госгранице Украины, находятся в частной собственности, ГПСУ в полном объеме осуществляет охрану госграницы, ее патрулирование и выполнение других задач", - уверяют пограничники.

По данным ГПСУ, ведомство вместе с прокуратурой Закарпатья вернули в госсобственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров.

"Мукачевский пограничный отряд ГПСУ совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подал иск в суд по обжалованию незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 га земель, расположенных в непосредственной близости к границе", - отметили в ведомстве. 

Также пограничников, поданы иски о возвращении в госсобственность земельных участков в Береговский районный суд Закарпатья в отношении физлиц, а также относительно ГУ Госземагентства в Закарпатской области.

Как известно, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 км украинской границы с Венгрией являются частными земельными участками и не контролируются украинскими пограничниками.

Украинская правда 

Темы: границаЗакарпатьеВенгрияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
граница
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ надежно укрепили границу с Беларусью - Наев
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: