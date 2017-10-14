ГПСУ пытается вернуть государству участок у границы с Венгрией

В Госпогранслужбе заявили, что принимают все меры, чтобы вернуть в госсобственность земельные участки, расположенные вдоль линии госграницы в Закарпатской области.

Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к госгранице Украины, находятся в частной собственности, ГПСУ в полном объеме осуществляет охрану госграницы, ее патрулирование и выполнение других задач", - уверяют пограничники.

По данным ГПСУ, ведомство вместе с прокуратурой Закарпатья вернули в госсобственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров.

"Мукачевский пограничный отряд ГПСУ совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подал иск в суд по обжалованию незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 га земель, расположенных в непосредственной близости к границе", - отметили в ведомстве.

Также пограничников, поданы иски о возвращении в госсобственность земельных участков в Береговский районный суд Закарпатья в отношении физлиц, а также относительно ГУ Госземагентства в Закарпатской области.

Как известно, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 км украинской границы с Венгрией являются частными земельными участками и не контролируются украинскими пограничниками.

Украинская правда