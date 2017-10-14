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Низка штатів судяться із Трампом через медичне страхування

Субота, 14 жовтня 2017, 23:49

Майже 20 штатів США у п`ятницю, 13 жовтня, подали до суду на президента Дональда Трампа через його рішення припинити субсидування медичних страховок для людей з низькими доходами.

Про це повідомляє DW.

Серед скаржників на указ – штати Каліфорнія, Нью-Йорк, Коннектикут, Кентуккі, Массачусетс та інші.

Генпрокурор штату Коннектикут Джордж Депсен мотивував позов тим, що рішення Трампа спричинить стрибок цін на медичне страхування і збільшить грошове навантаження на американців.

Подібний прогноз висловили і шість медичних асоціацій, які загалом об`єднують 560 тисяч лікарів та студентів медичних факультетів США.

Як відомо, у четвер, 12 жовтня, Дональд Трамп підписав указ про зменшення впливу програми Obamacare.

Теми: СШАТрамп
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