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Ряд штатов судятся с Трампом через медицинское страхование

Суббота, 14 октября 2017, 23:49

Почти 20 штатов США в пятницу, 13 октября, подали в суд на президента Дональда Трампа за его решение прекратить субсидирование медицинских страховок для людей с низкими доходами.

Об этом сообщает DW.

Среди тех, кто жалуется на указ, – штаты Калифорния, Нью-Йорк, Коннектикут, Кентукки, Массачусетс и другие.

Генпрокурор штата Коннектикут Джордж Депсен мотивировал иск скачком цен на медицинское страхование и увеличением денежной нагрузки на американцев.

Подобный прогноз высказали и шесть медицинских ассоциаций, которые в целом объединяют 560 тысяч врачей и студентов медицинских факультетов США.

Как известно, в четверг, 12 октября, Дональд Трамп подписал указ об уменьшении влияния программы Obamacare.

Темы: СШАТрамп
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