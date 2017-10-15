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Президент Microsoft підозрює КНДР в атаці вірусу WannaCry

Неділя, 15 жовтня 2017, 03:38

Влада Північної Кореї могла використовувати викрадене у Агентства нацбезпеки США програмне забезпечення.

Про це заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт в інтерв`ю телеканалу ITV News.

"За атакою вірусу WannaСry, який вразив більше 300 тисяч комп`ютерів компаній і держустанов у 150 країнах світу, з великою ймовірністю стоїть Північна Корея", – наголосив Сміт.

Також він закликав уряди країн більше перейматися захистом своїх громадян від кібератак.

"Нам потрібно зібрати усі уряди, щоб ухвалити "Цифрову Женевську Конвенцію", яка затвердить, що кібератаки на мирних громадян не мають кордонів і є порушенням міжнародного права", – сказав Сміт.

Як повідомлялося, раніше ВВС писав, що хакери КНДР викрали у Південної Кореї "план війни".

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРПівденна КореяСША
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