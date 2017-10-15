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Президент Microsoft подозревает КНДР в атаке вируса WannaCry

Воскресенье, 15 октября 2017, 03:38

Власти Северной Кореи могли использовать похищенное у Агентства нацбезопасности США программное обеспечение.

Об этом заявил президент компании Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу ITV News.

"За атакой вируса WannaСry, который поразил более 300 тысяч компьютеров компаний и госучреждений в 150 странах мира, с большой вероятностью стоит Северная Корея", – отметил Смит.

Также он призвал правительства стран больше заниматься защитой своих граждан от кибератак.

"Нам нужно собрать все правительства, чтобы принять "Цифровую Женевскую Конвенцию", которая утвердит, что кибератаки на мирных граждан не имеют границ и являются нарушением международного права", – сказал Смит.

Как сообщалось, ранее ВВС писал, что хакеры КНДР похитили в Южной Кореи "план войны".

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Темы: КНДРЮжная КореяСША
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