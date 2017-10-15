Мотузяник уточнив ситуацію на фронті за минулу добу

За минулу добу у зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає "Український кризовий медіа–центр".

За словами Мотузяника, за минулу добу бойивки здійснили 23 обстріли у бік позицій українських військових.

"У більшості випадків українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, аби припинити ворожі провокації противника", - сказав полковник.

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування здійснили 10 обстрілів українських позицій, не застосовуючи важке озброєння.

"Вже від самого початку доби, близько першої години ночі ворог провів два обстріли наших позиції у районі Талаківки. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Згодом під ворожі прицільні обстріли потрапили також Лебединське і Широкіне, де російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю", - зазначив Мотузяник.

З 10.00 і майже до 16.00 на цьому напрямку запанувало відносне затишшя, о 17.00 бойовики відкрили вогонь у бік Павлополя і Водяного. Цього разу бойовики застосували проти українських військових вогонь бойових машин піхоти, ручні гранатомети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 8 разів. Усі обстріли були прицільними. Практично в усіх випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Після 16.00 бойовики відкрили вогонь у бік Новоолександрівки, застосовуючи зенітну установку, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

"Обстріл був прицільним, і тривав майже півтори години. Українські військовослужбовці відповіли противнику влучним вогнем із гранатометів та стрілецької зброї", - додав речник Міноборони.

Близько 18.00 незаконні збройні формування вели вогонь без важкого озброєння в районі Попасної та Кримського. Також бойовики використовували стрілецьку зброю у сторону Кримського і Лобачевого.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів. На кожен з них українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Найгарячіше було в районі Авдіївки та Зайцевого.

"Близько 16.00 противник застосував протитанкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Авдіївської промзони. Вогонь вівся з боку Яковлівки та Спартака. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, зі штатної зброї, не забороненої Мінськими домовленостями", - запевнив Мотузяник.

У Зайцевому без застосування важкого озброєння бойовики обстрілювали українські опорні пункти із 19.00 до 21.00.

"І також під обстріли окупантів потрапили наші позиції неподалік Новоселівки Другої. Там також противник обмежився застосуванням стрілецької зброї", - додав полковник.

У районі Світлодарської дуги та Донецького аеропорту обстрілів минулої доби не зафіксували.

Як повідомляли раніше в прес-центрі штабу АТО, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії 14 жовтня, концентруючи активність, здебільшого, на Приморському та Луганському напрямках.