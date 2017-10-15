Мотузяник уточнил ситуацию на фронте за минувшие сутки

За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

По словам Мотузяника, за минувшие сутки бойивкы совершили 23 обстрелов в сторону позиций украинских военных.

"В большинстве случаев украинские военнослужащие открывали адекватный огонь, чтобы прекратить враждебные провокации противника", - сказал полковник.

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования совершили 10 обстрелов украинских позиций, не применяя тяжелое вооружение.

"Уже с самого начала суток, около часа ночи враг провел два обстрелы наших позиции в районе Талаковки. Огонь велся из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии под враждебные прицельные обстрелы попали также Лебединское и Широкино, где российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие", - отметил Мотузяник.

С 10.00 и почти до 16.00 на этом направлении было относительное затишье, в 17.00 боевики открыли огонь в сторону Павлополя и Водяного. На этот раз боевики применили против украинских военных огонь боевых машин пехоты, ручные гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 8 раз. Все обстрелы были прицельными. Практически во всех случаях украинские военные открывали огонь.

После 16.00 боевики открыли огонь в сторону Новоалександровки, применяя зенитную установку, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"Обстрел был прицельным, и длился почти полтора часа. Украинские военнослужащие ответили противнику метким огнем из гранатометов и стрелкового оружия", - добавил представитель Минобороны.

Около 18.00 незаконные вооруженные формирования вели огонь без тяжелого вооружения в районе Попасной и Крымского. Также боевики использовали стрелковое оружие в сторону Крымского и Лобачева.

На Донецком направлении боевики совершили 5 прицельных обстрелов. На каждый из них украинские войска открывали огонь.

Горячее всего было в районе Авдеевки и Зайцевого.

"Около 16.00 противник применил противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие против защитников Авдеевской промзоны. Огонь велся со стороны Яковлевки и Спартака. Наши военные открыли огонь, из штатного оружия, не запрещенной минского договоренностями", - заверил Мотузяник.

В Зайцево без применения тяжелого вооружения боевики обстреливали украинские опорные пункты с 19.00 до 21.00.

"И также под обстрелы оккупантов попали наши позиции неподалеку Новоселовки Второй. Там также противник ограничился применением стрелкового оружия", - добавил полковник.

В районе Светлодарской дуги и Донецкого аэропорта обстрелов за прошедшие сутки не зафиксировали.

Как сообщали ранее в пресс-центре штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии 14 октября, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях.