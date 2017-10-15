TI: Притягти до відповідальності за корупцію можна усіх, за винятком Порошенка

Перешкоди для притягнення до відповідальності за корупцію усіх топ-чиновників, за виключенням президента Петра Порошенка, відсутні.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам", яке буде опубліковано 16 жовтня, заявив виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин.

За його словами, в Україні можливо притягти до відповідальності за корупцію таких топ-чиновників, як міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, прем'єр-міністр.

"За винятком Порошенка, усіх можна притягти до відповідальності (за корупцію). Це складний процес, політично дуже чутливий і не блискавичний. Потрібно розуміти, що існує така специфіка, як доказова база", - зазначив він.

"Тобто якщо міністр наголосив, що на нього хтось впливав з політиків, це не є гарантією того, що це можна довести у суді. Якщо це неможливо довести в суді, то слідчий, що себе поважає, просто закриє справу",- додав Юрчишин.

Як відомо, президент Петро Порошенко виступає за створення антикорупційного суду, це питання зараз перебуває на розгляді Верховної Ради.

На засіданні ПАРЄ у Страсбурзі 11 жовтня Порошенко заявив, що "повністю довіряє українському парламенту" і "оптимістично дивиться" на прийняття рішення про створення Антикорупційного суду.

Разом з тим генпрокурор Юрій Луценко проти створення окремого антикорупційного суду, замість цього він підтримує ідею створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.