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TI: Привлечь к ответственности за коррупцию можно всех, за исключением Порошенко

Воскресенье, 15 октября 2017, 23:24

Препятствия для привлечения к ответственности за коррупцию всех топ-чиновников, за исключением президента Петра Порошенко, отсутствуют.

Об этом в интервью "Украинским Новостям", которое будет опубликовано 16 октября,  заявил исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.

По его словам, в Украине возможно привлечь к ответственности за коррупцию таких топ-чиновников, как министр внутренних дел, генеральный прокурор, премьер-министр.

"За исключением Порошенко, всех можно привлечь к ответственности (за коррупцию). Это сложный процесс, политически очень чувствительный и не молниеносный. Нужно понимать, что существует такая специфика, как доказательная база", - отметил он.

"То есть если министр подчеркнул, что на него кто-то влиял из политиков, это не является гарантией того, что это можно доказать в суде. Если это невозможно доказать в суде, то следователь, уважающий себя, просто закроет дело", - добавил Юрчишин.

Как известно, президент Петр Порошенко выступает за создание антикоррупционного суда, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге 11 октября Порошенко заявил, что "полностью доверяет украинскому парламенту" и "оптимистично смотрит" на принятие решения о создании Антикоррупционного суда.

Вместе с тем генпрокурор Юрий Луценко против создания отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.

Темы: коррупцияПорошенко
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