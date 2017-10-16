У РФ подають зустрічний позов до Siemens щодо угоди про турбіни
Російський "Технопромекспорт", який в обхід санкціям поставив турбіни в Крим, подає зустрічну позовну заяву до Siemens про визнання недійсною частини угоди щодо турбін.
Про це заявив на засіданні представник ТПЕ в суді, передає російський "Інтерфакс".
Представник відповідача на питання судді про те, чи заперечують вони проти задоволення позову Siemens, відповів ствердно, додавши, що в ТПЕ "хотіли б подати зустрічний позов".
"Ми просимо визнати недійсною, нікчемною частина угоди", - заявив представник ТПЕ. Мова йде про контракт щодо турбін, укладеним між "Сіменс - Технології газових турбін" і "ВО "Технопромекспорт" 10 березня 2015 року.
"Всі документи ми представили", - додав представник російської компанії, маючи на увазі матеріали зустрічного позову.
Як відомо, Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.