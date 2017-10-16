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У РФ подают встречный иск к Siemens по сделке с турбинами

Понедельник, 16 октября 2017, 13:21
У РФ подают встречный иск к Siemens по сделке с турбинами

Российский "Технопромэкспорт" подаёт встречное исковое заявление к Siemens о признании недействительной части сделки по турбина.

Об этом заявил на заседании судапредставитель ТПЭ, передает российский "Интерфакс".

Представитель ответчика на вопрос судьи о том, возражают ли они против удовлетворения иска Siemens, ответил утвердительно, добавив, что в ТПЭ "хотели бы подать встречный иск".

"Мы просим признать недействительной, ничтожной часть сделки", - заявил представитель ТПЭ. Речь идёт о контракте по турбинам, заключённым между "Сименс - Технологии газовых турбин" и "ВО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года.

"Все документы мы представили", - добавил представитель российской компании, имея в виду материалы встречного иска.

Как известно, Siemens подал в суд на Технопромэкспорт с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в оккупированный Крым в обход санкций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииКрым
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