Сурков і Захарченко у Ростові відкрили пам'ятник бойовикам

Помічник президента РФ Владислав Сурков і ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко відкрили у Ростові-на-Дону перший на території РФ пам'ятник "Героям Донбасу".

Як повідомляє ТАСС, постанову про встановлення пам'ятника у парку ім.Островського підписав глава адміністрації Ростова-на-Дону Віталій Кушнарьов.

На церемонії відкриття пам'ятника також був присутній один з колишніх ватажків бойовиків ОРДО Олександр Бородай.

Фото - "РадІо Свобода"

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Як випливає з постанови, "виготовлення та встановлення пам'ятника здійснено за рахунок позабюджетних коштів".

Пам'ятник - 7-метрова стела, яка закінчується хрестом з перехрещеними мечами і написом "Доброволець".

Зазначається, що відкриття пам'ятника відбулося в рамках III з'їзду "Союзу Добровольців Донбасу", який проходив у Ростові.

Як заявив Захарченко, в цей же день в Донецьку було відкрито пам'ятник одному з бойовиків ОРДО - Арсену "Моторолі" Павлову, який загинув в Донецьку 16 жовтня 2016 року в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою.