Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сурков і Захарченко у Ростові відкрили пам'ятник бойовикам

Понеділок, 16 жовтня 2017, 23:46

Помічник президента РФ Владислав Сурков і ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко відкрили у Ростові-на-Дону перший на території РФ пам'ятник "Героям Донбасу".

Як повідомляє ТАСС, постанову про встановлення пам'ятника у парку ім.Островського підписав глава адміністрації Ростова-на-Дону Віталій Кушнарьов.

На церемонії відкриття пам'ятника також був присутній один з колишніх ватажків бойовиків ОРДО Олександр Бородай.

 
Фото - "РадІо Свобода"
 
Фото - РБК
 
НА ЗАХОДІ ТАКОЖ був ПРИСУТНІЙ КОЛИШНІЙ ЛІДЕР БОЙОВИКІВ ОРДО ОЛЕКСАНДР БОРОДАЙ, який втік до рф
фото з facebook


Як випливає з постанови, "виготовлення та встановлення пам'ятника здійснено за рахунок позабюджетних коштів".

Пам'ятник - 7-метрова стела, яка закінчується хрестом з перехрещеними мечами і написом "Доброволець".

Зазначається, що відкриття пам'ятника відбулося в рамках III з'їзду "Союзу Добровольців Донбасу", який проходив у Ростові.

Як заявив Захарченко, в цей же день в Донецьку було відкрито пам'ятник одному з бойовиків ОРДО - Арсену "Моторолі" Павлову, який загинув в Донецьку 16 жовтня 2016 року в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою.

Теми: ДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: