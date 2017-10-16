Ватажок бойовиків ОРДО заявив про затримання причетних до вбивства "Мотороли"

Лідер бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив про затримання "групи осіб, підозрюваних у вбивстві "Мотороли" - командира бойовиків Арсена Павлова.

Про це 16 жовтня інформує онлайн-ресурс бойовиків "ДАН".

Затриманих Захарченко назвав "українським угрупуванням".

"Скоро "МВС ДНР" зробить заяву щодо ходу розслідування загибелі Павлова. Всі, хто причетний до його загибелі, затримані, не затримано лише одну людину", - заявив Захарченко.

Як відомо, 16 жовтня 2016 року один з командирів "ДНР" Арсен Павлов з позивним "Моторола" загинув в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою в ліфті свого будинку.

Згодом в мережі з'явилося відеозвернення людей, які взяли на себе відповідальність за вбивство Мотороли.

У листопаді в "ДНР" заявили про затримання 6 осіб у справі про вбивство Мотороли, повідомивши, що затримані є членами "української націоналістичної організації Misanthropic Division".

На окупованому Донбасі "Моторола" очолював незаконне збройне формування "Батальйон Спарта". Також він заявляв, що "розстріляв 15 полонених" солдат українських Збройних сил. Amnesty International закликала розслідувати вбивства, в яких зізнався Моторола.