Сурков и Захарченко в Ростове открыли памятник боевикам

Помощник президента РФ Владислав Сурков и лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко открыли в Ростове-на-Дону первый на территории РФ памятник "Героям Донбасса".

Как сообщает ТАСС, постановление об установке памятника в парке им.Островского подписал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

На церемонии открытия памятника также был один из бывших лидеров боевиков ОРДО Александр Бородай.

Фото - "Радио Свобода"

Фото - РБК На мероприятии также присутствовал бежавший в РФ бывший лидер боевиков ОРДО александр бородай Фото из Facebook

Как следует из постановления, "изготовление и установка памятника осуществлена за счет внебюджетных средств".

Памятник - 7-метровая стела, которая заканчивается крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец".

Отмечается, что открытие памятника состоялось в рамках III съезда "Союза Добровольцев Донбасса", который проходил в Ростове.

Как заявил Захарченко, в этот же день в Донецке был открыт памятник одному из боевиков ОРДО - Арсену "Мотороле" Павлову, который погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате взрыва самодельного взрывного устройства.