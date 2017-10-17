Росія ввела санкції проти КНДР

Президент РФ Володимир Путін увечері в понеділок, 16 жовтня, підписав указ про застосування санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє офіційний портал правової інформації Росії.

Причиною уведення обмежень РФ називає ракетні випробування керівництва КНДР.

Також повідомляється, що указ підписано після прийняття 30 листопада 2016 року резолюції Радбезу ООН про причини введення санкцій для економіки КНДР.

Як відомо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що дипломатичні зусилля з Північною Кореєю триватимуть "до першої бомби".