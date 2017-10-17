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Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном

Вівторок, 17 жовтня 2017, 05:12

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна може повністю вийти з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє NBC.

Трамп додав, що таке рішення може бути прийнято, якщо Конгрес не внесе зміни до угоди 2015 року.

"Ми подивимося, що станеться на другому етапі. Може трапитися повне припинення участі США, ця можливість дуже висока", – підкреслив очільник Білого дому.

Президент США також назвав іранських лідерів "відмінними учасниками переговорів, які уклали відмінну угоду для себе, але жахливу для США".

Як відомо, у четвер, 14 жовтня, речниця Держдепартаменту Гетер Науерт заявила, що Сполучені Штати залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної  діяльності цієї країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАІранядерна зброяТрамп
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