Трамп допустил выход США из ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна может полностью выйти из ядерной сделки с Ираном.
Об этом сообщает NBC.
Трамп добавил, что такое решение может быть принято, если Конгресс не внесет изменения в соглашение 2015 года.
"Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение участия США, эта возможность очень высокая", – подчеркнул глава Белого дома.
Президент США также назвал иранских лидеров "отличными участниками переговоров, которые заключили отличную сделку для себя, но ужасную для США".
Как известно, в четверг, 14 октября, пресс-секретарь Госдепартамента Гетер Науерт заявила, что Соединенные Штаты остаются в ядерной сделке с Ираном, но расширяют подход к оценке террористической деятельности этой страны