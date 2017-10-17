Попри заяви ГПУ, націоналісти не залишають вертолітний майданчик Януковича

Націоналісти залишаються на території вертолітного майданчика на Парковій алеї, бо, за їхньою інформацією, орендарі досі платять компанії, яка належить сім'ї екс-президента Віктора Януковича.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив один з керівників Нацкорпусу Назар Кравченко.

"Попри заяви ГПУ, ми продовжуємо утримувати цю будівлю, адже, за нашою інформацією, орендарі платять компанії "Амадеус КО" що належить сім‘ї Януковича", - сказав він у коментарі УП.

Будівлю вертолітного майданчика Януковича наразі стережуть представники Нацкорпусу, "Свободи" та "Правого сектору".

Пройти всередину комплексу "Парковий" коресподенту УП не вдалося. Всередину нікого не впускають, крім працівників комплексу.

"Старших наразі немає, без них впустити не можемо", - сказали чоловіки.



На підході з боку дороги територію стереже молодий чоловік у балаклаві, на самому вході до Паркового стоять кілька молодих хлопців у спортивних штанях та капюшонах.

Раніше речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що вертолітний майданчик на Парковій алеї у Києві, який взяли під контроль представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора", перебуває в управлінні державного підприємства.

Сарган зазначила, що 3 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га разом із 5 об’єктами нерухомості на Парковій дорозі, власником яких є ТОВ "Амадеус Ко".

Охорону, зберігання, обслуговування, ремонт, підтримання цього майна у належному стані та оперативне управління ним доручено держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

Роман Кравець, УП