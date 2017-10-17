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Несмотря на заявления ГПУ, националисты не оставляют вертолетную площадку Януковича

Вторник, 17 октября 2017, 12:04

Националисты остаются на территории вертолетной площадки на Парковой аллее, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил один из руководителей Нацкорпуса Назар Кравченко.

"Несмотря на заявления ГПУ, мы продолжаем удерживать это здание, ведь, по нашей информации, арендаторы платят компании "Амадеус КО" принадлежащей семье Януковича", - сказал он в комментарии УП.

 

Здание вертолетной площадки Януковича пока стерегут представители Нацкорпуса, "Свободы" и "Правого сектора".

Пройти внутрь комплекса "Парковый" корреспонденту УП не удалось. Внутрь никого не пускают, кроме работников комплекса.

 

"Старших пока нет, без них пустить не можем", - сказали мужчины.

На подходе со стороны дороги территорию охраняет молодой человек в балаклаве, на самом входе в "Парковый" стоят несколько молодых ребят в спортивных штанах и капюшонах.

 

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что вертолетная площадка на Парковой аллее в Киеве, которую взяли под контроль представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора", находится в управлении государственного предприятия.

Сарган отметила, что 3 августа 2017 Апелляционный суд Киева наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га вместе с 5 объектами недвижимости на Парковой дороге, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

Охрана, хранение, обслуживание, ремонт, поддержание этого имущества в надлежащем состоянии и оперативное управление им поручено госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Роман Кравец, УП

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Темы: ЯнуковичГенпрокуратураПравый секторСвобода
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