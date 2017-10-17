Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко подала до суду на журналістів, які знайшли ломбардний бізнес її родини

Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:38

Голова фракції "ВО "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко заперечує зв'язок своєї сім'ї з ломбардних бізнесом.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Ніколи в житті ні я, ні моя сім'я, ні будь-хто інший не мали відношення до будь-яких ломбардів. Я прошу спростувати це в прямому ефірі", - сказала Тимошенко.

Також вона подала в суд на авторів журналістського розслідування і просить зобов'язати журналістів спростувати дану інформацію.

Як відомо, у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" раніше вказувалося, що Сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлено мережу ломбардів "Дешева готівка".

Центральний офіс ломбарду розташований у партійний будівлі, "захищеній" депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка. Ломбард засновано 2013 року.

Теми: Тимошенкосудгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Тимошенко
НАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: