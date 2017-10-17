Тимошенко подала до суду на журналістів, які знайшли ломбардний бізнес її родини

Голова фракції "ВО "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко заперечує зв'язок своєї сім'ї з ломбардних бізнесом.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Ніколи в житті ні я, ні моя сім'я, ні будь-хто інший не мали відношення до будь-яких ломбардів. Я прошу спростувати це в прямому ефірі", - сказала Тимошенко.

Також вона подала в суд на авторів журналістського розслідування і просить зобов'язати журналістів спростувати дану інформацію.

Як відомо, у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" раніше вказувалося, що Сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлено мережу ломбардів "Дешева готівка".

Центральний офіс ломбарду розташований у партійний будівлі, "захищеній" депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка. Ломбард засновано 2013 року.