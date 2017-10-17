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Тимошенко подала в суд на журналистов, нашедших ломбардный бизнес ее семьи

Вторник, 17 октября 2017, 12:38

Председатель фракции "ВО "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко отрицает связь своей семьи с ломбардных бизнесом.

Об этом она сообщила журналистам, передают Украинские Новости.

"Никогда в жизни ни я, ни моя семья, ни кто-либо другой не имели отношения к каким-либо ломбардам. Я прошу опровергнуть это в прямом эфире", - сказала Тимошенко.

Также она подала в суд на авторов журналистского расследования и просит обязать журналистов опровергнуть данную информацию.

Как известно, в журналистском расследовании программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" ранее указывалось, что Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллиона гривен от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешевая наличные".

Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, "защищенном" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко. Ломбард основан в 2013 году.

Темы: Тимошенкосудденьги
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