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Справа російського військового Агєєва потрапила до суду

Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:44

СБУ скерувала до суду кримінальне провадження щодо російського військовослужбовця Віктора Агєєва та двох бойовиків ОРЛО.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що Агєєв з березня 2017 року приєднався до терористичних формувань, де виконував функції кулеметника розвідувальної роти. Двоє його спільників, мешканці Алчевська й Сєверодонецька, з 2014 року перебували у складі бандформувань Дрьомова і так званого козачого полку імені Платова.

"У травні 2017 року у складі диверсійної групи вони висунулись на підконтрольну українській владі територію Новоайдарського району. Диверсантів виявили військовослужбовці Збройних сил України, під час затримання двоє з бойовиків були знищені на місці", - розповіли в СБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями 258 та 263 Кримінального кодексу - створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю, що передбачають від 8 до 15 років в'язниці.

 

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області.

Українська правда

Теми: ДонбасРосіясудСБУармія
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