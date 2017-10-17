Дело российского военного Агеева попало в суд

СБУ направила в суд уголовное производство в отношении российского военнослужащего Виктора Агеева и двух боевиков ОРЛО.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что Агеев с марта 2017 года присоединился к террористическому формированию, где выполнял функции пулеметчика разведывательной роты. Двое его сообщников, жители Алчевска и Северодонецка, с 2014 года находились в составе бандформирований Дремова и так называемого казачьего полка имени Платова.

"В мае 2017 года в составе диверсионной группы они выдвинулись на подконтрольную украинской власти территорию Новоайдарского района. Диверсантов обнаружили военнослужащие Вооруженных сил Украины, во время задержания двое из боевиков были уничтожены на месте", - рассказали в СБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям 258 и 263 Уголовного кодекса - создание террористической группы и незаконное обращение с оружием, предусматривающие от 8 до 15 лет тюрьмы.

Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.

Украинская правда