У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 2 поранених

За добу 16 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинули, ще 2 отримали поранення.

Про це на брифінгу у вівторок розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій серед українських військових минулої доби є втрати: двоє бійців загинули, ще двоє зазнали поранень", – сказав полковник.

"Так увечері внаслідок обстрілу з боку противника в районі Кам'янки загинув один український військовослужбовець. Неподалік Невельского на невідомому вибуховому пристрої підірвався ще один український воїн – він зазнав травм, несумісних із життям", – розповів речник АТО.

За словами Мотузяника, один український військовослужбовець отримав поранення в районі Павлополя, а також на позиції "Шахта Бутівка" один військовий ЗСУ зазнав бойового травмування.

Полковник також зазначив, що всіх поранених було вчасно евакуйовано до лікувальних закладів, де їм надається медична допомога.

Загалом, за словами Мотузяника, протягом минулої доби по всій лінії розмежування російсько-терористичні війська здійснили 36 обстрілів, 33 з яких були прицільними.

"У переважній більшості випадків сили АТО відкривали вогонь у відповідь зі зброї, яка не заборонена Мінськими домовленостями" – наголосив речник АТО.

Валентина Романенко, УП