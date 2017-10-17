Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 2 поранених

Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:48

За добу 16 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинули, ще 2 отримали поранення.

Про це на брифінгу у вівторок розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій серед українських військових минулої доби є втрати: двоє бійців загинули, ще двоє зазнали поранень", – сказав полковник.

"Так увечері внаслідок обстрілу з боку противника в районі Кам'янки загинув один український військовослужбовець. Неподалік Невельского на невідомому вибуховому пристрої підірвався ще один український воїн – він зазнав травм, несумісних із життям", – розповів речник АТО.

За словами Мотузяника, один український військовослужбовець отримав поранення в районі Павлополя, а також на позиції "Шахта Бутівка" один військовий ЗСУ зазнав бойового травмування.

Полковник також зазначив, що всіх поранених було вчасно евакуйовано до лікувальних закладів, де їм надається медична допомога.

Загалом, за словами Мотузяника, протягом минулої доби по всій лінії розмежування російсько-терористичні війська здійснили 36 обстрілів, 33 з яких були прицільними.

"У переважній більшості випадків сили АТО відкривали вогонь у відповідь зі зброї, яка не заборонена Мінськими домовленостями" – наголосив речник АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: