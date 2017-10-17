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В штабе АТО уточнили потери за сутки: 2 погибших, 2 раненых

Вторник, 17 октября 2017, 12:48

За сутки 16 октября в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, еще 2 получили ранения.

Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате боевых действий среди украинских военных прошедшие сутки есть потери: двое бойцов погибли, еще двое получили ранения", – сказал полковник.

"Так вечером в результате обстрела со стороны противника в районе Каменки погиб один украинский военнослужащий. Неподалеку Невельского на неизвестном взрывном устройстве подорвался еще один украинский воин – он получил травмы, несовместимые с жизнью", – рассказал спикер АТО.

По словам Мотузяника, один украинский военнослужащий получил ранение в районе Павлополя, на займу "Шахта Бутовка" один военный ВСУ потерпел боевого травмирования.

Полковник также отметил, что все раненые были вовремя эвакуированы в лечебные учреждения, где им оказывается медицинская помощь.

В целом, по словам Мотузяника, за прошедшие сутки по всей линии разграничения российско-террористические войска осуществили 36 обстрелов, 33 из которых были прицельными.

"В подавляющем большинстве случаев силы АТО открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями", - отметил спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

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Темы: АТО
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