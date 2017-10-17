Росія і Угорщина хочуть не допустити, щоб закон про освіту набув чинності

Росія і Угорщина мають намір не допустити, щоб закон про освіту в Україні набув чинності.

Про це заявила спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко на зустрічі з головою Держзборів Угорщини Ласло Кевером, передає УНІАН.

"Ми діятимемо, щоб спонукати Україну прибрати із закону всі дискримінаційні заходи. Ми не можемо допустити, щоб він набрав чинності", - заявила Матвієнко.

За її твердженнями, "закон порушує базові принципи міжнародного права". Вона нагадала, що Рада федерації одноголосно ухвалила заяву у зв'язку з "утиском прав російськомовних громадян, людей інших національностей" в Україні.

"Ми не можемо не звертати уваги на цей закон. Він грубо порушує європейські конвенції в сфері прав національних меншин, їхніх мов і культури. В Україні проживають мільйони російськомовних співвітчизників. З ухваленням закону про освіту політика витіснення російської мови і зовсім набуває "законних" форм", - зазначила Матвієнко.

Водночас Ласло Кевер заявив, що Україна потрібна Угорщині, як "стабільний і врівноважений сусід".

"Закон про освіту свідчить, що, на жаль, сьогодні ця країна є нестабільною. Питання зачіпає нас не меншою мірою, ніж Росію. В Україні проживає 170 тис. угорців. Цей закон унеможливлює навчання дітей угорською мовою. Ми не знайшли жодної здорової причини ухвалення даного документа, крім бажання посилити напругу всередині України", - сказав він.

Як відомо, у кінці вересня Угорщина ініціювала обговорення реформи освіти в ЄС.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня цього року Петро Порошенко підписав закон "Про освіту".