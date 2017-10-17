Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия и Венгрия хотят не допустить, чтобы закон об образовании вступил в силу

Вторник, 17 октября 2017, 19:04

Россия и Венгрия намерены не допустить, чтобы закон об образовании в Украине вступил в силу.

Об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером, передает УНИАН.

"Мы будем действовать, чтобы побудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры. Мы не можем допустить, чтобы он вступил в силу", - заявила Матвиенко.

По ее утверждению, "закон нарушает базовые принципы международного права". Она напомнила, что Совет федерации единогласно приняла заявление в связи с "ущемлением прав русскоязычных граждан, людей других национальностей" в Украине.

"Мы не можем не обращать внимания на этот закон. Он грубо нарушает европейские конвенции в области прав национальных меньшинств, их языков и культуры. В Украине проживают миллионы русскоязычных соотечественников. С принятием закона об образовании политика вытеснения русского языка и вовсе приобретает "законные" формы", - отметила Матвиенко.

В то же время Ласло Кевер заявил, что Украина нужна Венгрии, как "стабильный и уравновешенный сосед".

"Закон об образовании свидетельствует, что, к сожалению, сегодня эта страна является нестабильной. Вопрос затрагивает нас не меньше, чем Россию. В Украине проживает 170 тыс. венгров. Этот закон исключает обучения на венгерском языке. Мы не нашли ни одной здоровой причины принятия данного документа, кроме желания усилить напряжение внутри Украины", - сказал он.

Как известно, в конце сентября Венгрия инициировала обсуждение реформы образования в ЕС.

Как сообщалось ранее, 25 сентября этого года Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Темы: образованиеУкраинаРосcияВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
образование
УП и фонд savED собирают на укрытие для учеников Николаевского лицея
Звонили учителям и писали заметки на ногах: назвали основные нарушения во время НМТ
Во время НМТ россияне совершали хакерские атаки на систему – организаторы тестирования
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: