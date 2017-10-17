У сутичках під Радою постраждали мінімум три людини

У результаті сутичок під будівлею Верховної Ради постраждали як мінімум три людини.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співробітників екстреної медичної допомоги, які чергують в урядовому кварталі.

"Я особисто перев'язував розбиту голову одному дідусеві. Він пішов на своїх ногах, але, швидше за все, струс є. Крім того, одному чоловікові довелося промивати очі після того, як був застосований сльозогінний газ. Одного поліцейського винесли непритомного", - розповів медик агентству.

У поліції "Українській правді" підтвердили, що постраждали 3 людини.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих в результаті сутичок.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

По обіді бійці колишнього батальйону "Донбас" вишикувалися з відібраними у співробітників поліції щитами між будівлями Верховної Ради і вулицею Грушевського, 14. Вони відібрали у правоохоронців приблизно 30 щитів.

На даний час обстановка спокійна, все, що відбувається фіксують на мобільні телефони велика кількість людей.

Представники "Руху нових сил" принесли близько 20 нових наметів, які вони мають намір встановити в Маріїнському парку біля будівлі парламенту.

Кілька наметів вже стоять під Верховною радою.