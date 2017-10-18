КНДР погрожує всьому світу: не підтримуйте США і будете в безпеці

Північна Корея попередила в ООН, що країни, які долучаться до військових дій США проти них, наражаються на помсту.

Про це пише Reuters.

Така погроза міститься в копії ремарок заступника посла Північної Кореї в ООН Кім Ін Рена до засідання Комітету Генеральної Асамблеї ООН з питань ядерної зброї.

Однак Кім не зачитав цей розділ.

"Доти, доки будь-хто не буде брати участь у військових діях США проти КНДР, ми не маємо наміру використовувати або загрожувати використанням ядерної зброї проти цієї країни", - Йдеться у заготовлених зауваженнях Кіма.

"Весь континент США перебуває в радіусі досяжності наших ракет і якщо США наважаться вторгнутися на нашу священну територію навіть на дюйм, вони не уникнуть нашого суворого покарання в будь-якій частині земної кулі", - говориться в заяві.

Як повідомлялося, заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Як відомо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.