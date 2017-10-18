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КНДР угрожает всему миру: Не поддерживайте США и вы будете в безопасности

Среда, 18 октября 2017, 05:04
КНДР угрожает всему миру: Не поддерживайте США и вы будете в безопасности

Северная Корея предупредила в ООН, что страны, которые присоединятся к военным действиям США против них, подвергаются мести.

Об этом пишет Reuters.

Такая угроза содержится в копии ремарок заместителя посла Северной Кореи в ООН Ким Ин Рена к заседанию Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ядерного оружия.

Однако Ким не зачитал этот раздел.

"До тех пор, пока кто-либо не будет принимать участие в военных действиях США против КНДР, мы не намерены использовать или угрожать использованием ядерного оружия против этой страны", - говорится в заготовленных замечаниях Кима.

"Весь континент США находится в радиусе досягаемости наших ракет и если США осмелятся вторгнуться на нашу священную территорию даже на дюйм, они не уйдут нашего сурового наказания в любой части земного шара", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Как известно, Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

Темы: КНДРСШАООНядерное оружие
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