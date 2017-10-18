В Парижі художника Павленського помістили у психіатричний стаціонар

Російського художника-акціоніста Петра Павленського, затриманого раніше за підпал фасаду Банку Франції, відпустили з-під варти і помістили в психіатричний стаціонар префектури поліції.

Про це з посиланням на газети Le Figaro і Le Parisien пише DW.com.

Супутницю Павленського Оксану Шалигіну поки залишили під вартою. За інформацією видань, обом підозрюваним пред'явлені звинувачення в "умисному підпалі з використанням запалювальних речовин", а розслідування справи передано у відання районної поліції.

Як повідомлялося, в ніч на 16 жовтня Петра Павленського затримали на площі Бастилії в Парижі, де він підпалив фасад Банку Франції.

Як повідомила в Twitter активістка Сара Константен, російський художник-акціоніст провів акцію з метою "розпалити вогонь революції в світі, ожививши революційний дух у Франції".

Петро Павленський відомий своїми яскравими акціями.

Наприклад, у 2012 році він зашив собі рот в знак підтримки групи Pussy Riot, учасниць якої в той час судили у Москві, а у 2013 році художник прибив свою мошонку до бруківки на Красній площі у столиці Росії - "метафора апатії, політичної індиферентності та фаталізму сучасного російського суспільства", пояснив згодом він свій вчинок.

Також 9 листопада 2015 року Павленський підпалив двері будівлі ФСБ на Луб'янській площі у Москві.

Спочатку слідство звинуватило художника у "вандалізмі за мотивами ідеологічної ненависті" (стаття 214 кримінального кодексу), але потім перекваліфікувала справу на 243 статтю - "пошкодження об'єкту культурної спадщини".

Його звільнили з-під варти 8 червня 2016 року.