Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Парижі художника Павленського помістили у психіатричний стаціонар

Середа, 18 жовтня 2017, 05:39

Російського художника-акціоніста Петра Павленського, затриманого раніше за підпал фасаду Банку Франції, відпустили з-під варти і помістили в психіатричний стаціонар префектури поліції.

Про це з посиланням на газети Le Figaro і Le Parisien пише DW.com.

Супутницю Павленського Оксану Шалигіну поки залишили під вартою. За інформацією видань, обом підозрюваним пред'явлені звинувачення в "умисному підпалі з використанням запалювальних речовин", а розслідування справи передано у відання районної поліції.

Як повідомлялося, в ніч на 16 жовтня Петра Павленського затримали на площі Бастилії в Парижі, де він підпалив фасад Банку Франції.

Як повідомила в Twitter активістка Сара Константен, російський художник-акціоніст провів акцію з метою "розпалити вогонь революції в світі, ожививши революційний дух у Франції".

Петро Павленський відомий своїми яскравими акціями.

Наприклад, у 2012 році він зашив собі рот в знак підтримки групи Pussy Riot, учасниць якої в той час судили у Москві, а у 2013 році художник прибив свою мошонку до бруківки на Красній площі у столиці Росії - "метафора апатії, політичної індиферентності та фаталізму сучасного російського суспільства", пояснив згодом він свій вчинок.

Також 9 листопада 2015 року Павленський підпалив двері будівлі ФСБ на Луб'янській площі у Москві.

Спочатку слідство звинуватило художника у "вандалізмі за мотивами ідеологічної ненависті" (стаття 214 кримінального кодексу), але потім перекваліфікувала справу на 243 статтю - "пошкодження об'єкту культурної спадщини".

Його звільнили з-під варти 8 червня 2016 року.

Теми: Франція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Франція
У Франції чотирьох осіб звинуватили в передачі РФ і Китаю промислових секретів
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: