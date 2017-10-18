В Париже художника Павленский поместили в психиатрический стационар

Российского художника-акциониста Петра Павленского, задержанного ранее за поджог фасада Банка Франции, отпустили из-под стражи и поместили в психиатрический стационар префектуры полиции.

Об этом со ссылкой на газеты Le Figaro и Le Parisien пишет DW.com.

Спутницу Павленского Оксану Шалыгину пока оставили под стражей. По информации изданий, обоим подозреваемым предъявлены обвинения в "умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ", а расследование дела передано в ведение районной полиции.

Как сообщалось, в ночь на 16 октября Петра Павленского задержали на площади Бастилии в Париже, где он поджег фасад Банка Франции.

Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, российский художник-акционист провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".

Павленский известный своими яркими акциями.

Например, в 2012 году он зашил себе рот в знак поддержки группы Pussy Riot, участниц которой в то время судили в Москве, а в 2013 году художник прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади в столице России - "метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества", пояснил впоследствии он свой поступок.

Также 9 ноября 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.

Сначала следствие обвинило художника в "вандализме по мотивам идеологической ненависти" (статья 214 Уголовного кодекса), но затем переквалифицировала дело на 243 статью - "повреждение объекта культурного наследия".

Его освободили из-под стражи 8 июня 2016 года.