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Сенат Канады принял "закон Магнитского"

Среда, 18 октября 2017, 07:13

Сенат Канады утвердил так называемый "акт Магнитского", направленный против нарушителей прав человека в России и мире.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в twitter.

Закон был поддержан единогласно.

"У Канады теперь есть Закон Магнитского: единогласное голосование Сената. Санкции для убийц Магнитского и других нарушителей прав человека. Спасибо!", - написал Шевченко.

Ранее в октябре "акт Магнитского" в третьем и окончательном чтении принял Федеральный парламент Канады.

Тогда в МИД РФ пригрозили, что российская сторона будет зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в РФ.

Напомним, что адвокат Сергей Магнитский разоблачил крупнейшую коррупционную схему в истории России, за что был арестован и убит в тюрьме. США еще в 2012 году утвердили санкционный список, в который включили ответственных за это преступление россиян, ЕС принял подобные меры в 2013-м.

Однако в Канаде законодательство по этому поводу было внесено в парламент и Сенат только в 2016 году.

Темы: права человекаКанадасанкции
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