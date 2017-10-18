Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман похвалився успіхами і роздав обіцянки

Середа, 18 жовтня 2017, 14:13
Гройсман похвалився успіхами і роздав обіцянки

Кабінет міністрів має намір продовжувати втілення розпочатих реформ, сприяти економічному зростанню, розвивати оборону, науку і освіту та боротися з корупцією у 2018 році.  

Про це на засідання Кабміну 18 жовтня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман,  представляючи квартальний звіт роботи уряду.

"Ми вчасно внеси проект бюджет на наступний рік, де абсолютно чітко і збалансовано показали, як ми будемо розвивати країну у наступному році", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що у 2017 році вдалося реалізувати низку завдань: налагодити торгівлю з Європою та Канадою,підвищити кредитний рейтинг України.

"Наше завдання наступне, ми маємо так розвивати національну економіку, щоб не треба було робити запозичення. Ми можемо сьогодні забезпечити якісне зростання економіки", - сказав Гройсман.

Він додав, що уряду вдалося запровадили електрону систему відшкодування ПДВ, на 34% збільшити надходження до бюджету від митниці, підвищити активність управління державним майном, запровадити систему "Прозорро" для продажу невеликих державних компаній.

"Ми зробили новий закон, щоб кожен підприємець міг придбати конкурентно те підприємство, в яке він хоче вкладати кошти. Цей закон знаходиться в парламенті", - сказав Гройсман.

Він відзначив, що у 2018 році потрібно підвищити управління банківським сектором, розвивати аграрний сектор, відновлювати тваринництво, ферми, молочнотоварні комплекси, розвивати логістичну інфраструктуру.

"За 9 місяців ми вийшли на безпрецедентні обсяги ремонтних робіт на дорогах, але маємо як мінімум на третину збільшити фінансування, щоб якісних доріг стало більше", - сказав Гройсман.

За його словами, обсяг авіаперевезень зріс на 32%, також зростають обсяги перевезень у портах. Для підтримки останніх з 1 січня зменшать на 20% збори у портах.

У планах уряду розвивати "теплі кредити" для громадян та сонячний парк електричної енергії у Зоні відчуження.

"Нам важливо, щоб ми поновили владу і привели у владу більше нових досвідчених і освічених кадрів. Ми розпочали реформу у 10 міністерствах. Оголошено 150 конкурсів публічних на фахівців з питань реформ", - сказав прем’єр.

Він обіцяє розвивати медицину, ввести в експлуатацію ОХМАТДИТ до кінця року, розвивати систему надання безкоштовних ліків та відкрити у 2018 році 13 центрів кардіо-судинної хірургії.

Зокрема, на безкоштовні ліки у бюджеті на 2018 рік заклали 1 мільярд гривень.

Гройсман розповів, що в Україні почали функціонувати 441 опорна школа і 887 філій опорних шкіл, створено 17 тисяч місць у дитсадках.

"Ми маємо за 3 роки забрати чергу до дитсадків по всій країні. І ми це зробимо. І забезпечимо державне фінансування інклюзивного навчання", - пообіцяв прем’єр.

У 2018 році планують розвивати науку, культуру, зокрема, кінематограф, оскільки цього року вдалося зняти більше 20 фільмів українського виробництва.

"Наше завдання ловити, садити хабарників і корупціонерів. Наше завдання змінити систему, щоб їм не було де живитися", - сказав Гройсман.

Він додав, що уряд надалі підтримуватиме армію і дбатиме про безпеку у країні.

"Маємо зменшення зареєстрованих злочинів на 14,5 %. Злочинність починає в країні зменшуватися, розкриття збільшуватися. Це означає, що починається наведення ладу в країні, ситуація починає нормалізуватися", - сказав Гройсман.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: