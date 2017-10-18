Гройсман похвалився успіхами і роздав обіцянки

Кабінет міністрів має намір продовжувати втілення розпочатих реформ, сприяти економічному зростанню, розвивати оборону, науку і освіту та боротися з корупцією у 2018 році.

Про це на засідання Кабміну 18 жовтня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи квартальний звіт роботи уряду.

"Ми вчасно внеси проект бюджет на наступний рік, де абсолютно чітко і збалансовано показали, як ми будемо розвивати країну у наступному році", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що у 2017 році вдалося реалізувати низку завдань: налагодити торгівлю з Європою та Канадою,підвищити кредитний рейтинг України.

"Наше завдання наступне, ми маємо так розвивати національну економіку, щоб не треба було робити запозичення. Ми можемо сьогодні забезпечити якісне зростання економіки", - сказав Гройсман.

Він додав, що уряду вдалося запровадили електрону систему відшкодування ПДВ, на 34% збільшити надходження до бюджету від митниці, підвищити активність управління державним майном, запровадити систему "Прозорро" для продажу невеликих державних компаній.

"Ми зробили новий закон, щоб кожен підприємець міг придбати конкурентно те підприємство, в яке він хоче вкладати кошти. Цей закон знаходиться в парламенті", - сказав Гройсман.

Він відзначив, що у 2018 році потрібно підвищити управління банківським сектором, розвивати аграрний сектор, відновлювати тваринництво, ферми, молочнотоварні комплекси, розвивати логістичну інфраструктуру.

"За 9 місяців ми вийшли на безпрецедентні обсяги ремонтних робіт на дорогах, але маємо як мінімум на третину збільшити фінансування, щоб якісних доріг стало більше", - сказав Гройсман.

За його словами, обсяг авіаперевезень зріс на 32%, також зростають обсяги перевезень у портах. Для підтримки останніх з 1 січня зменшать на 20% збори у портах.

У планах уряду розвивати "теплі кредити" для громадян та сонячний парк електричної енергії у Зоні відчуження.

"Нам важливо, щоб ми поновили владу і привели у владу більше нових досвідчених і освічених кадрів. Ми розпочали реформу у 10 міністерствах. Оголошено 150 конкурсів публічних на фахівців з питань реформ", - сказав прем’єр.

Він обіцяє розвивати медицину, ввести в експлуатацію ОХМАТДИТ до кінця року, розвивати систему надання безкоштовних ліків та відкрити у 2018 році 13 центрів кардіо-судинної хірургії.

Зокрема, на безкоштовні ліки у бюджеті на 2018 рік заклали 1 мільярд гривень.

Гройсман розповів, що в Україні почали функціонувати 441 опорна школа і 887 філій опорних шкіл, створено 17 тисяч місць у дитсадках.

"Ми маємо за 3 роки забрати чергу до дитсадків по всій країні. І ми це зробимо. І забезпечимо державне фінансування інклюзивного навчання", - пообіцяв прем’єр.

У 2018 році планують розвивати науку, культуру, зокрема, кінематограф, оскільки цього року вдалося зняти більше 20 фільмів українського виробництва.

"Наше завдання ловити, садити хабарників і корупціонерів. Наше завдання змінити систему, щоб їм не було де живитися", - сказав Гройсман.

Він додав, що уряд надалі підтримуватиме армію і дбатиме про безпеку у країні.

"Маємо зменшення зареєстрованих злочинів на 14,5 %. Злочинність починає в країні зменшуватися, розкриття збільшуватися. Це означає, що починається наведення ладу в країні, ситуація починає нормалізуватися", - сказав Гройсман.

Ірина Балачук, УП