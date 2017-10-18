Гройсман похвастался успехами и раздал обещания

Кабинет министров намерен продолжать воплощение начатых реформ, способствовать экономическому росту, развивать оборону, науку и образование и бороться с коррупцией в 2018 году.

Об этом на заседании Кабмина 18 октября заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя квартальный отчет работы правительства.

"Мы вовремя внеси проект бюджет на следующий год, где совершенно четко и сбалансировано показали, как мы будем развивать страну в следующем году", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что в 2017 году удалось реализовать ряд задач: наладить торговлю с Европой и Канадой, повысить кредитный рейтинг Украины.

"Наша задача следующая, мы должны так развивать национальную экономику, чтобы не надо было делать заимствования. Мы можем сегодня обеспечить качественный рост экономики", - сказал Гройсман.

Он добавил, что правительству удалось создать электронную систему возмещения НДС, на 34% увеличить поступления в бюджет от таможни, повысить активность управления государственным имуществом, ввести систему "Прозорро" для продажи небольших государственных компаний.

"Мы сделали новый закон, чтобы каждый предприниматель мог приобрести конкурентно то предприятие, в которое он хочет вкладывать средства. Этот закон находится в парламенте", - сказал Гройсман.

Он отметил, что в 2018 году нужно повысить управление банковским сектором, развивать аграрный сектор, восстанавливать животноводство, фермы, молочно-товарные комплексы, развивать логистическую инфраструктуру.

"За 9 месяцев мы вышли на беспрецедентные объемы ремонтных работ на дорогах, но нужно как минимум на треть увеличить финансирование, чтобы качественных дорог стало больше", - сказал Гройсман.

По его словам, объем авиаперевозок вырос на 32%, также растут объемы перевозок в портах. С 1 января уменьшат на 20% сборы в портах.

В планах правительства развивать "теплые кредиты" для граждан и солнечный парк электрической энергии в зоне отчуждения.

"Нам важно, чтобы мы обновили власть и привели во власть больше новых опытных и образованных кадров. Мы начали реформу в 10 министерствах. Объявлено 150 конкурсов публичных на специалистов по вопросам реформ", - сказал премьер.

Он обещает развивать медицину, ввести в эксплуатацию ОХМАТДЕТ до конца года, развивать систему предоставления бесплатных лекарств и открыть в 2018 году 13 центров кардио-сосудистой хирургии.

В частности, на бесплатные лекарства в бюджете на 2018 год заложили 1 миллиард гривен.

Гройсман рассказал, что в Украине начали функционировать 441 опорная школа и 887 филиалов опорных школ, создано 17 тысяч мест в детсадах.

"Мы за 3 года должны убрать очередь в детсады по всей стране. И мы это сделаем. И обеспечим государственное финансирование инклюзивного обучения", - пообещал премьер.

В 2018 году планируют развивать науку, культуру, в частности, кинематограф, поскольку в этом году удалось снять более 20 фильмов украинского производства.

"Наша задача ловить, сажать взяточников и коррупционеров. Наша задача изменить систему, чтобы им было негде питаться", - сказал Гройсман.

Он добавил, что правительство в дальнейшем будет поддерживать армию, и заботиться о безопасности в стране.

"Имеем уменьшение зарегистрированных преступлений на 14,5%. Преступность начинает в стране уменьшаться, раскрытие увеличиваться. Это означает, что начинается наведение порядка в стране, ситуация начинает нормализоваться", - сказал Гройсман.

Ирина Балачук, УП