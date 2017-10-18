Прем’єр Іспанії за день до дедлайну закликав лідерів Каталонії відступити

За день до вставленого Мадридом дедлайну прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав лідерів Каталонії відступити від прагнення здобути незалежність для регіону.

Із таким зверненням Рахой виступив у середу перед депутатами іспанського парламенту, повідомляє Associated Press.

Прем’єр Іспанії закликав каталонського лідера Карлоса Пучдемона "діяти розсудливо" і прислухатися до інтересів усіх іспанців і каталонців.

Звернувшись до однопартійців Пучдемона, Рахой сказав, що вони повинні намагатися переконати каталонського лідера "не створювати більше проблем".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії висунув Пучдемону ультиматум: до 10 ранку четверга 19 жовтня чітко роз’яснити, проголосив він незалежність регіону чи ні, підписавши 10 жовтня разом з іншими каталонськими лідерами декларацію про незалежність.

Якщо каталонська влада підтвердить проголошення незалежності, уряд у Мадриді погрожує застосувати статтю 155 Конституції, що передбачає призупинення самоуправління Каталонії.

Глава каталонського уряду Карлос Пучдемон опинився під тиском ключових союзників та вулиці, які вимагають однозначного проголошення незалежності.

Європейська правда