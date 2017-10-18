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Премьер Испании за день до дедлайна призвал лидеров Каталонии отступить

Среда, 18 октября 2017, 14:27

За день до вставленного Мадридом дедлайна премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал лидеров Каталонии отступить от стремления обрести независимость для региона.

С таким обращением Рахой выступил в среду перед депутатами испанского парламента, сообщает Associated Press.

Премьер Испании призвал каталонского лидера Карлоса Пучдемона "действовать благоразумно" и прислушиваться к интересам всех испанцев и каталонцев.

Обратившись к однопартийцам Пучдемона, Рахой сказал, что они должны попытаться убедить каталонского лидера "не создавать больше проблем".

Напомним, премьер-министр Испании выдвинул Пучдемону ультиматум: до 10 утра четверга 19 октября четко разъяснить, провозгласил он независимость региона или нет, подписав 10 октября вместе с другими каталонским лидерами декларацию о независимости.

Если каталонская власть подтвердит провозглашения независимости, правительство в Мадриде угрожает применить статью 155 Конституции, которая предусматривает приостановление самоуправления Каталонии.

Глава каталонского правительства Карлос Пучдемон оказался под давлением ключевых союзников и улицы, которые требуют однозначного провозглашения независимости.

Европейская правда

Темы: ИспанияКаталония референдум
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