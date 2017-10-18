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Ділянку Порошенка в Києві огородили колючим дротом

Середа, 18 жовтня 2017, 16:17

Земельну ділянку президента Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5 на Печерську в центрі Києва взяли під охорону невідомі.

Про це у середу повідомляють "Схеми".

Вказується, що над парканом ділянки Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру. На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків.

 
 

На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.

Навпроти ділянки Порошенка розташований маєток заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Ігоря Кононенка.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин.

Через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у їхню власність.

У квітні 2017 року незабудовану ділянку Петра Порошенка виставляли на продаж. Однак, за даними кадастрової карти, власник землі наразі не змінювався.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоКиївземлядекларації
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