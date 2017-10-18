Участок Порошенко в Киеве оградили колючей проволокой

Земельный участок президента Петра Порошенко на улице Радиальной, 5 на Печерске в центре Киева взяли под охрану неизвестные.



Об этом в среду сообщают "Схемы".



Указывается, что над забором участка Порошенко растянули колючую проволоку, срезали деревья по периметру. На территории находятся неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков.



На вопрос, что они здесь делают, мужчины ответили, что осуществляют охрану, отказавшись называть структуру, которую представляют.



Напротив участка Порошенко расположен особняк заместителя председателя фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность" Игоря Кононенко.



Как известно, ранее СМИ сообщали, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко получили соседние участки в Царском селе при сомнительных обстоятельствах.



Через цепочку из нескольких юридических операций с признаками фиктивности гектар бесплатной земли в самом центре Киева в поселении Царское село перешел в их собственность.



В апреле 2017 незастроенный участок Петра Порошенко выставляли на продажу. Однако, по данным кадастровой карты, владелец земли пока не менялся.