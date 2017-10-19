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Смертельна аварія у Харкові: назвали ім`я другого водія

Четвер, 19 жовтня 2017, 02:58

Другим учасником аварії у центрі Харкова був Геннадій Дронов.

Про це повідомляє спільнота "Харьков City" у Facebook.

За інформацією порталу, 59-річний Геннадій Дронов займається роздрібною торгівлею та здає в оренду нерухомість.

Також повідомляється, що у результаті  аварії водій не отримав серйозних пошкоджень.

Як відомо, унаслідок ДТП у центрі Харкова загинуло 6 осіб, ще 6 - поранені. 

Нацполіція Харківщини опубліковала список постраждалих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківаварія
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