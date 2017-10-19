Смертельная авария в Харькове: назвали имя второго водителя
Четверг, 19 октября 2017, 02:58
Вторым участником аварии в центре Харькова был Геннадий Дронов.
Об этом сообщает портал "Харьков Сity" в Facebook.
По информации издания, 59-летний Геннадий Дронов занимается розничной торговлей и сдает в аренду недвижимость.
Также сообщается, что в результате аварии водитель не получил серьезных повреждений.
Как известно, в результате ДТП в центре Харькова погибли 6 человек, еще 6 - ранены.
Нацполиция Харьковщины опубликовала список пострадавших.