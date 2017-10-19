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Гройсман зранку приходив до депутатів БПП

Четвер, 19 жовтня 2017, 10:24

На засідання фракції БПП зранку у четвер приходив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це в розмові з кореспондентом "Української правди" розповів один із керівників фракції Олексій Гончаренко.

"Ми говорили здебільшого про медичну реформу, президента на фракції не було, був прем’єр-міністр", - зазначив Гончаренко.

Крім того, на запитання УП депутат зазначив, що фракція БПП буде підтримувати в першому читанні президентський законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів.

"Це перше читання і відправляємо у Конституційний суд", - зазначив він.

На запитання про позицію Порошенка щодо антикорупційного суду Гончаренко сказав, що суд повинен запрацювати наступного року, незалежно чи буде долучена до цього процесу опозиція.

"Позиція дуже проста, у нас немає законопроекту. Президент говорить, що давайте його писати з робочою групою разом з опозицією. Якщо опозиція не хоче писати, а просто хоче битися і щось палити в туалетах, то ми напишемо його самі і його внесемо", — додав він.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

В той же час у парламенті також зареєстровано №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи.

Роман Кравець, УП

Теми: ГройсманБПП
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