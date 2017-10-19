Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опубліковане перше відео смертельного наїзду на людей у Харкові

Четвер, 19 жовтня 2017, 11:10
Опубліковане перше відео смертельного наїзду на людей у Харкові

У мережу виклали перше відео, що фіксує момент автомобільної аварії у Харкові, в якій загинули п'ятеро людей.

Запис опубліковало харківське видання Newsroom.

Приблизно на четвертій секунді ролику у правому нижньому куті кадру видно, як машина на великій швидкості пролітає перехрестям у напрямку пішохідного переходу. На своєму шляху вона чіпляє інше авто.

Після цього машини, що рухались повз, зупинилися, на місце зіткнення з пішоходами, яке лишилося поза кадром, побігли перехожі.

Як повідомлялося, 18 жовтня ввечері у Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Вночі опублікували відео перших секунд після ДТП.

Нацполіція Харківщини вже назвала імена загиблих у ДТП.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарківнадзвичайна подія
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...