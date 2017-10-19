Опубліковане перше відео смертельного наїзду на людей у Харкові

У мережу виклали перше відео, що фіксує момент автомобільної аварії у Харкові, в якій загинули п'ятеро людей.

Запис опубліковало харківське видання Newsroom.

Приблизно на четвертій секунді ролику у правому нижньому куті кадру видно, як машина на великій швидкості пролітає перехрестям у напрямку пішохідного переходу. На своєму шляху вона чіпляє інше авто.

Після цього машини, що рухались повз, зупинилися, на місце зіткнення з пішоходами, яке лишилося поза кадром, побігли перехожі.

Як повідомлялося, 18 жовтня ввечері у Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Вночі опублікували відео перших секунд після ДТП.

Нацполіція Харківщини вже назвала імена загиблих у ДТП.

Євген Кізілов, УП