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Опубликовано первое видео смертельного наезда на людей в Харькове

Четверг, 19 октября 2017, 11:10
Опубликовано первое видео смертельного наезда на людей в Харькове

В сеть выложили первое видео, фиксирующее момент автомобильной аварии в Харькове, в которой погибли пятеро человек.

Запись опубликовало харьковское издание Newsroom.

Примерно на четвертой секунде ролика в правом нижнем углу кадра видно, как машина на большой скорости пролетает по перекрестку в направлении пешеходного перехода. На своем пути она цепляет другое авто.

После этого движущиеся мимо машины, остановились, на место столкновения с пешеходами, которое осталось за кадром, побежали прохожие.

Как сообщалось, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Ночью опубликовали видео первых секунд после ДТП.

Нацполиция Харьковщины уже назвала имена погибших в ДТП.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ДТПХарьковчрезвычайное происшествие
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