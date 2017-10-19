Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Харькове: Полиция и прокуратура согласовали арест Зайцевой

Четверг, 19 октября 2017, 14:10

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевой, совершившего смертельное ДТП в Харькове, в результате которой погибли 5 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Виновница задержана полицией находится под стражей и подання на арест судом подписано Нацполицией и прокуратурой", - сообщил он.

"Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - добавил Аваков

Аваков также заявил, что до конца года нужно принять законодательные акты, позволяющие ввести в действие ряд мероприятий:

"Повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде".

Также Аваков сообщил, что в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибло 3187 человек, травмированы 32 079 человек.

"А за 9 месяцев 2017го года на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 наших граждан", - сообщил он.



Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

*Ранее в своем посте Аваков заявил, что суд уже арестовал Зайцеву.

Украинская правда

Темы: судДТПХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
суд
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: