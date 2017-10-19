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Левченко: Закон Порошенка про імунітет нардепів – незаконна копія

Четвер, 19 жовтня 2017, 13:32

Нардеп Юрій Левченко заявляє, що президент Петро Порошенко скопіював текст свого законопроекту про скасування депутатської недоторканості з документу, який ще з середини літа чекає у Верховній Раді на голосування.

Про це він заявив у четвер з трибуни парламенту.

"Він (проект закону №7203 – ред.) слово в слово копіює мій законопроект (№6773 – ред.), тільки дату набуття чинності змінює", - сказав депутат.

Левченко зауважив, що через це, а також через порушення строків, цю президентську ініціативу, не мали права реєструвати в Раді.

Він закликав правоохоронні органи з'ясувати, хто винний у цьому порушенні.

На думку нардепа, цим законопроектом Порошенко хоче попіартися, а потім "знову своїх бандюганів сюди завести" і знову відкласти зняття недоторканності.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко пояснила, що законопроект Порошенка був визначений як невідкладний і, за регламентом ВР, його мають позачергово розглянути на найближчому засіданні парламенту.

Вона не сказала, чому проект 7203 був визначений невідкладним.

Голова комітету Ради з питань правосуддя та депутат від БПП Руслан Князевич зауважив, що між законопроектами є істотна різниця – документ Левченка пропонує у статті 80 Конституції вилучити першу і третю частини і почати відразу з другої, а президент пропонує цю статтю викласти у новій редакції, залишивши лише проміжну норму. На думку Князевича, це технічно правильніше.

Як відомо, зараз у Верховній Раді є два законопроекти щодо зняття недоторканості з нардепів – №7203 авторства президента та №6773 від групи з 158 депутатів на чолі з Левченком.

Закон, який пропонує Порошенко, передбачає, що норма почне діяти тільки з 2020 року. Наступні парламентські вибори мають відбутися у 2019 році.

Перед голосуванням обидва законопроекти планують направити на перевірку до Конституційного суду.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадаПорошенкозаконодавствонедоторканність
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